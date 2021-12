0 Facebook Il cuore d’oro di Malcuit: in strada di notte consegna pasti caldi ai senzatetto della città Calcio Napoli 9 Dicembre 2021 16:01 Di redazione 1'

Il gol più bello,nonostante la sfida di oggi in Europa League, l’ha commesso il terzino del Napoli Kevin Malcuit. La scorsa sera il calciatore francese, in occasione della festa della Madonna Immacolata, è sceso in strada ad aiutare i più bisognosi della città. Così Malcuit si è recato in Piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale, per consegnare personalmente pizze calde e bevande ai senzatetto che si trovavano accampati nella zona per trascorrere la lunga notte.

Una azione lodevole, quella svolta dal calciatore azzurro, che ha emozionato gli stessi clochard. Un gesto che tuttavia in casa Napoli non è inusuale. Già tempo fa, infatti, prima Dries Mertens ed in seguito Kalidou Koulibaly si erano resi protagonisti di azioni simili.