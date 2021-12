0 Facebook Mara Venier arrabbiata con Mariotto a ‘Domenica In’: “Se vuoi farlo esci dallo studio” Mara Venier arrabbiata con Mariotto. Piccolo scontro in studio tra la conduttrice e il giudice di 'Ballando con le stelle'. Poi tutto è rientrato Spettacolo 5 Dicembre 2021 18:33 Di redazione 2'

Polemiche e lite negli studi Rai di Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier. Proprio quest’ultima ha sbottato in diretta televisiva contro Guillermo Mariotto, giudice di ‘Ballando con le stelle‘. Motivo della questio una risatina di troppo fatta da Mariotto sotto i baffi. Il gesto ha fatto infuriare la ‘Regina‘ della domenica.

L’argomento del quale si stava parlando in quel momento erano le madri. La Venier ha ricordato quanto Maria De Filippi, in un momento molto delicato della sua vita, le fosse stata vicina. Ma quando la conduttrice ha notato il sorriso di Mariotto, non ci ha visto più e gli ha detto: “Non ci sto! Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi farlo esci dallo studio“.

Mara Venier arrabbiata con Mariotto

Questo è avvenuto mentre Rossella Erra, ospite della trasmissione collegata in video con lo studio, stava descrivendo proprio la sua esperienza della perdita del genitore. Ecco perché la Venier si è innervosita con il giudice di ‘Ballando con le stelle‘: “Mi stai facendo girare le pa**e. Tu ridevi. Non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui si può e altri no“.