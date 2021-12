0 Facebook Pontecagnano, i carabinieri hanno trovato un 15enne senza vita: era impiccato 15enne trovato impiccato a Pontecagnano. La tragedia nella località in provincia di Salerno. La terribile scoperta dei militari Cronaca 5 Dicembre 2021 18:18 Di redazione 1'

È stato trovato senza vita all’interno di un rudere. Una costruzione sita nei pressi di un campo rom. La giovane vittima aveva solo 15 anni. La scoperta dei carabinieri è stata terribile: il ragazzo era impiccato. Molto probabilmente, così giovane, il 15enne si è suicidato con questo folle gesto. È accaduto a Pontecagnano, località in provincia di Salerno.

15enne trovato impiccato a Pontecagnano

Come riportato da Il Mattino, l’episodio è avvenuto in via Mar Mediterraneo. Lo stesso indirizzo dove la vittima viveva insieme ai genitori. Sulla tragica vicenda stanno indagando i militari della compagnia di Battipaglia. Il magistrato di turno ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia sul cadavere. La scomparsa del 15enne ha sconvolto l’intera comunità.