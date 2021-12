0 Facebook Come è morto Toni Santagata, il musicista e cantautore scomparso a 85 anni Come è morto Toni Santagata. L'artista di origini pugliesi ha raggiunto il successo negli anni '70-'80. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio Cronaca 5 Dicembre 2021 15:34 Di redazione 2'

Il prossimo giovedì sarebbe stato il suo 86esimo compleanno. La triste notizia è stata comunicata dalla moglie. È morto questa mattina il cantautore e cabarettista Toni Santagata. Antonio Morese all’anagrafe, l’artista, 85 anni, era originario di Sant’Agata di Puglia, e nel 1974 vinse “Canzonissima” con il brano “Lu Maritiello“. Tra i suoi pezzi, Quant’è bello lu primm’ammore, che gli costò negli anni ’60 una censura in Rai, e “Squadra Grande”, sigla dello storico programma tv “Golflash”.

Per la tv pubblica condusse, tra l’altro, la trasmissione per ragazzi Il dirigibile, mentre per Radio Rai condusse e scrisse le trasmissioni Miramare, Radio taxi, Di riffa o di Raffa, Radio Punk. Tanti i concerti in Italia e all’estero, tra cui, memorabili, le due serate del 1976 al Madison Square Garden di New York. Nell’ottobre 1992 viene scritturato per un concerto in piazza S. Giovanni a Roma, ripreso da Rai 1, cui partecipano 500.000 persone.

Come è morto Toni Santagata

Nel corso della sua carriera ha scritto sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere. L’ultima apparizione in video il 22 ottobre scorso a “Oggi è un altro giorno”.