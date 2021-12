0 Facebook Napoli, mezzo milione di euro ‘sparisce’ dalle poste. La protesta dei clienti, poi la scoperta: licenziata dipendente Rubato mezzo milione di euro alle poste. Frodati i clienti, derubati i loro conti correnti. Ancora da chiarire dinamica e movente della truffa Cronaca 4 Dicembre 2021 18:33 Di redazione 1'

Prima sono state poche segnalazioni, poi l’allarme è scattato nel momento in cui a lamentarsi sono stati decine di clienti. Tutti per lo stesso motivo: i loro conti correnti postali erano stati svuotati. Come una ‘magia’. Non c’erano più soldi.

Una truffa, un furto, costato mezzo milione di euro. 500mila euro spariti dalle poste, per una moltitudine di persone derubate. Un episodio spiacevole iniziato mesi fa e che ha raggiunto la sua svolta dopo le dovute indagini da parte delle forze dell’ordine.

Come riportato da Teleclub, è accaduto a Napoli presso l’ufficio postale di Castel Capuano. Una dipendente delle poste è stata denunciata e licenziata. Ancora accertamenti in corso per cercare di comprendere dinamica e movente dell’accaduto.