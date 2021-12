0 Facebook Gigi D’Alessio dice la sua sui cantanti neomelodici, interviene Nando Mariano Spettacolo 1 Dicembre 2021 10:51 Di redazione 2'

Dopo Nino D’Angelo e la querelle con i neomelodici sul termine, qualche sera fa Gigi D’Alessio, ospite a I Soliti Ignoti su Rai 1, ha detto la sua sbottando contro Amadeus:“Non ti ci mettere pure tu. Non è detto che chi canta in lingua napoletana sia necessariamente un neomelodico. Non tutti cantano in un certo modo. Il termine neomelodico nacque per ghettizzare determinati artisti. Perché a Roma chi canta in dialetto romanesco non viene definito neomelodico?”.

Le parole del cantante napoletano, molto più a favore dei neomelodici, hanno colpito Nando Mariano che ha commentato in un video: “Qualche mese fa Nino scrisse un post in cui spiegò di non sentirsi neomelodici, e tutti lo attaccarono, facendo diventare la notizia di rilievo nazionale. Ieri, il grande Gigi D’Alessio, a cui devo fare i complimenti e devo dire grazie, ha difeso la nostra categoria in un modo esemplare, ma nessuno ne ha parlato. Ai Soliti Ignoti da Amadeus, ha veramente spiegato che cosa vuol dire essere neomelodici”.

“Se con ‘neomelodici’ si intende la nuova melodia napoletana, noi siamo orgogliosi di portarla avanti. Se poi il neomelodico è un cantante di serie c o serie d, non ci sta bene. Perché il cantante romano è un cantante romano, così come il cantante milanese è un cantante milanese, mentre il ‘cantante napoletano è un neomelodico’, che vuol dire questa cosa?”. Insomma Nando Mariano è d’accordissimo con Gigi D’Alessio.