Morte Alessandra De Rosa, oggi l'ultimo saluto: una famiglia distrutta dal dolore Cronaca 27 Novembre 2021

Dolore e commozione ai funerali di Alessandra De Rosa, la giovane madre deceduta a 31 anni dopo aver contratto il Covid-19 e aver dato alla luce i gemellini che portava in grembo. Madre di altri tre figli, lascia loro e il marito Massimo. E’ stato proprio lui a dare la notizia della dipartita della moglie sui social.

L’addio ad Alessandra De Rosa

Ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Napoli, è lì che aveva partorito prematuramente i due gemellini. La famiglia aveva sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, ma purtroppo le cose non sono andate così. Tante le persone accorse nella chiesa del Sacro Cuore di Arzano questo sabato pomeriggio dove si sono celebrati i funerali. Moltissimi i messaggi di cordoglio nei vari gruppi legati al territorio, tutti ricordano Alessandra come una moglie e una madre esemplare.

Soltanto un mese e mezzo fa Alessandra ringraziava la sorella sui social per i regali che le aveva fatto per i bambini che portava in grembo: “Non ho parole per descrivere quanto sono fortunata“, scriveva. Poi ci sono le tante foto con il marito, quelle del baby shower che avevano celebrato per comunicare ad amici e parenti il sesso dei due futuri nascituri. Dalle foto si vedono i sorrisi della giovane madre e del marito, immagini che dimostrano quanto fossero contenti di allargare ancora la loro splendida famiglia. Una famiglia che oggi è devastata dal dolore.