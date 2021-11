0 Facebook “Non vedo più niente”, Luciano si accascia al suolo e muore a 15 anni: era in strada con il padre Cronaca 25 Novembre 2021 17:33 Di redazione 2'

Esce in bici con il padre, si sente male e muore a 15 anni. Il dramma è accaduto a Sospirolo, in provincia di Belluno. Il giovane, Luciano De Lorenzo, stava facendo una passeggiata con papà Michele quando improvvisamente ha detto: “Non vedo niente, è tutto nero”.

Sospirolo piange il giovane Luciano De Lorenzo, morto a soli 15 anni

Si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi, poiché non c’erano mezzi disponibili, ha portato lui il figlio in ospedale. Quando sono giunti al pronto soccorso del San Martino di Belluno purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La triste notizia è stata riportata da Il Gazzettino.

Dolore e sconforto nel piccolo comune per la scomparsa di Luciano De Lorenzo. Il quindicenne frequentava la scuola Edile di Sedico e sognava di diventare un bravo muratore, aveva la passione del calcio e delle biciclette. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. I funerali del ragazzo si terranno sabato 27 novembre alle 14.30 presso la chiesa di Sospirolo.