Wanda Nara parla del tradimento di Icardi: "Ho visto foto sul telefono e sono scattata" Spettacolo 24 Novembre 2021 14:37

Wanda Nara si è lasciata intervistare dall’amica Susana Gimenez e ha raccontato la storia del tradimento del marito, Mauro Icardi. Parole toccanti che raccontano di un rapporto di coppia avvincente che per un momento ha vissuto una crisi profonda. La tv argentina si è diretta a Parigi in trasferta per documentare la vicenda.

Il triangolo amoroso, che ha coinvolto la coppia e la presunta amante, Eugenia Suarez, ha interessato il mondo intero. Nello specifico la procuratrice e imprenditrice ha raccontato: “Eravamo in un campo, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Lì ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conosci”.

Wanda Nara parla del tradimento di Mauro Icardi con Eugenia Suarez

