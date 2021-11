0 Facebook San Giorgio a Cremano in ansia per Emanuele Varriale: “E’ mio fratello aiutatemi” Cronaca 24 Novembre 2021 10:53 Di redazione 1'

+++AGGIORNAMENTO +++

Il ragazzo è stato ritrovato, a comunicarlo la famiglia.

Un’intera comunità in ansia per Emanuele Varriale, giovane scomparso da San Giorgio a Cremano. Sarebbero passati almeno due giorni da quando è stato visto l’ultima volta, l’annuncio della sorella Antonella è diventato virale in poco tempo.

Emanuele Varriale scomparso da San Giorgio a Cremano

La sorella, in un post pubblicato nella serata di martedì con la foto del fratello, ha scritto: “Aiutatemi a trovare mio fratello Emanuele , è scomparso da 2 giorni l’ultima volta e stato visto a San Giorgio a Cremano condividete”. Tanti i commenti degli amici della famiglia che hanno voluto dare tutto il loro supporto in questa ricerca.

A condividere il post è stato anche Davide Gaetano, il noto cameriere della Sonrisa, che ha scritto: “Mio cugino Emanuele non si hanno sue notizie da ieri mattina Zona SanGiorgio a Cremano se qualcuno l’ha visto oppure potrebbe vederlo vi sarei profondamente Grato se ci mandate un messaggio. Vi prego se potete condividete così da far arrivare il messaggio più possibile”.

Il post di Davide Gaetano