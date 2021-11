0 Facebook Muore schiacciato sotto un auto a Pianura, Giuseppe Franco stava rubando una marmitta Cronaca 21 Novembre 2021 11:08 Di redazione 1'

E’ morto lo scorso venerdì pomeriggio in via Salvatore Fergola a Pianura, schiacciato da un’automobile. Giuseppe Franco, 45 anni, di Pozzuoli stava cercando di rubare una marmitta di palladio quando il crick, che stava utilizzando per sollevare la vettura, ha ceduto causando la tragedia.

Schiacciato sotto un auto a Pianura: muore Giuseppe Franco

Ad accorgersi della morte dell’uomo, secondo quanto riporta Cronache della Campania, è stato il proprietario della macchina, una Volswagen Polo, che ha rinvenuto il cadavere sotto la vettura. Sul luogo sono giunti l’ambulanza del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Nulla da fare per l’uomo che era già morto.

I familiari sono stati avvisati e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Giuseppe Franco era un noto alle forze dell’ordine, già stato arrestato nell’aprile scorso al quartiere san Lorenzo sempre per lo stesso reato. Dalle telecamere di sorveglianza della zona si cerca di ricostruire l’esatta dinamica e di capire se c’era anche un complice.