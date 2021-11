0 Facebook Tragedia a Napoli, uomo muore schiacciato da un’auto Cronaca 19 Novembre 2021 20:25 Di redazione 1'

E’ avvenuta una tragedia a Pianura, a Napoli, dove un uomo è stato schiacciato da una macchina in via Montagna Spaccata.

Tragedia a Pianura, uomo muore schiacciato da un’auto

Poco dopo le 18 la vittima è stata schiacciata dalla vettura. Non si sa se si tratta di un automobilista o di un meccanico che stava effettuando una riparazione, ma la vettura pare sia caduta dal cric.

Come riporta Fanpage.it, i sanitari del 118 sono giunti per constatare il decesso mentre le forze dell’ordine sono giunte per verificare l’episodio. Si attende l’arrivo del magistrato che con ogni probabilità disporrà il sequestro della salma per l’autopsia.