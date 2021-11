0 Facebook Va a caccia a Roccaraso, parte colpo da fucile: Adelio Di Natale muore a 30 anni Cronaca 19 Novembre 2021 18:29 Di redazione 1'

Battuta di caccia finisce in tragedia. E’ accaduto a Roccaraso dove un giovane maestro di sci, Adelio Di Natale, 30 anni compiuti lo scorso 6 novembre, è morto dopo essere inciampato mentre era a caccia ed è partito un colpo dal suo fucile che gli ha ferito gravemente la gamba destra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, il trentenne è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Sulmona, poi a causa delle gravi condizioni è stato trasferito all’Umberto I di Roma. Purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Adelio Di Natale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto su del filo spinato in una battuta di caccia al cinghiale e accidentalmente dal suo fucile sarebbe partito un colpo che ha raggiunto la gamba. Ha riportato una frattura scomposta al femore e uno shock emorragico che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sotto choc la comunità roccolana per questa tragica morte.