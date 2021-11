0 Facebook Napoli, rapina nella panineria ’12 Morsi’. Il gestore sui social: “Il regalo nel giorno del compleanno del locale” Rapina da '12 Morsi' a Napoli. Il noto locale si trova nel salotto 'buono' della città: a Chiaia. Le immagini che hanno mostrato il furto Cronaca 19 Novembre 2021 08:32 Di redazione 1'

Ha una felpa e il cappuccio sulla testa. Il volto non è ben visibile. Si guarda intorno, cerca qualcosa. Apre io cassetti poi riesce a forzare la cassa. Prende i soldi, li mette in tasca e fugge via dal locale. Queste le immagini mostrate in una storia su Instagram.

Ad averle pubblicate il gestore della famosa paninoteca ‘gourmet’ 12 Morsi. Il locale sito nel cuore di Chiaia, salotto ‘buono’ di Napoli, sarebbe stato rapinato. I fatti, secondo quanto mostrato dalle immagini di vide sorveglianza, sarebbe avvenuto nella notte del 17 novembre.

Rapina da ’12 Morsi’ a Napoli

“Oggi sei anni di 12 Morsi, grazie per il pensiero“, questo il testo che ha accompagnato la storia pubblicata sui social. Coincidenza oppure no, il furto si sarebbe dunque consumato nel giorno dell’anniversario di apertura dell’attività commerciale.

Rapina da ’12 Morsi’ a Napoli: lo screen della storia