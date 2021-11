0 Facebook Lacrime e dolore a Marano per l’addio ad Eleonora Marrone È morta Eleonora Marrone. La donna aveva 46 anni e la sua vita è stata stroncata da un brutto male. Il cordoglio e i messaggi d'affetto Marano di Napoli 19 Novembre 2021 09:33 Di redazione 1'

Una triste notizia che ha sconvolto due comunità. Marano (località dell’aerea Nord in provincia di Napoli), e il Vomero (quartiere collinare del capoluogo campano). Lacrime e dolore per l’addio ad Eleonora Marrone, 46 anni.

La donna, come riportato da Il Mattino, è stata stroncata da un brutto male. Una malattia contro la quale ha combattuto fio all’ultimo giorno, come una vera e propria guerriera. Eleonora ha lasciato il marito e due figli.

È morta Eleonora Marrone

Ai funerali ci sono stati attimi di grande commozione ed emozione. Lacrime e dolore hanno colpito tutti coloro che la conoscevano e l’hanno ricordata come una persona per bene e solare. Soprattutto come una madre. Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per lei.