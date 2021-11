0 Facebook Rita De Crescenzo offende operatori ASIA e ammette: “Io non pago la Tari, è tutto un magna-magna” Spettacolo 18 Novembre 2021 17:15 Di redazione 2'

Un altro video di Rita De Crescenzo è destinato a finire nella polemica. Questa volta la tiktoker se l’è presa con gli operatori dell’ASIA, i lavoratori che si occupano della raccolta dei rifiuti per strada. In un filmato, condiviso dal profilo “Le perle di Rita”, si sente la De Crescenzo dare dei ‘ricottari’ ai dipendenti dell’azienda.

Rita De Crescenzo confessa di non pagare la Tari

Non solo, dopo aver offeso praticamente tutti i dipendenti ASIA, ha ammesso di non pagare la Tari, ovvero la tassa sulla spazzatura. Si è giustificata spiegando che proprio perché, a parer suo, sarebbe tutto un ‘magna magna’, lei preferisce non pagare. Il filmato della De Crescenzo è il proseguo di un suo video precedente in cui mostrava un materasso lasciato da giorni in strada al Pallonetto.

“Quei ricottari che stanno dento all’ASL (Ndr – ha confuso le aziende) (…). Per tutti i lavoratori dell’Asia che pensano solo a prendere lo stipendio a fine mese, voglio dire che io la tassa della spazzatura non la pago. Perché è tutto un ‘magna magna’, ma alla fine il materasso sta sempre là fuori”, queste le parole di Rita De Crescenzo.

Il video in cui Rita De Crescenzo dice di non pagare la Tari