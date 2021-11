0 Facebook Napoli, il figlio muore e lui perde il telefono con i ricordi: lo ritrova ma è rotto e senza scheda News 18 Novembre 2021 22:12 Di redazione 2'

Solo due giorni fa aveva diffuso l’appello per il ritrovamento del telefonino del figlio morto. A Chi l’ha visto? l’uomo aveva partecipato per chiedere l’aiuto nel ritrovare quello smartphone con gli ultimi ricordi del ragazzo.

Napoli, il figlio muore e lui perde il telefono

Il 15 novembre infatti Francesco Nocerino, di Portici, papà di Angelo, morto il 27 aprile in seguito a un malore, scopre di aver perso il telefono. All’interno tutti i ricordi del figlio morto. Decide di chiedere aiuto su Facebook: “ho percorso corso Garibaldi e via Gianturco fino a via Marittima, me ne sono subito accorto ma non l’ho trovato – scrive – ha squillato perché subito ho chiamato ma lo hanno staccato”. E aggiunge: “Quel telefono è importante per me, ci sono le foto e gli audio di mio figlio Angelo. Vi prego, è l’unica cosa che mi è rimasta”.

Il posto viene molto condiviso e qualcuno offre addirittura una ricompensa per ottenere il telefono. Così Francesco viene contattato da qualcuno che dice di avere il suo telefono e di averlo trovato in strada. Purtroppo però il telefono è rotto, senza batteria e schede. Come racconta Fanpage.it, lo smartphone è stato affidato a un tecnico specializzato che tenterò di fare il tutto per tutto per recuperare la memoria interna del telefono.