Belen e Antonino si vedono solo per la bambina: i dettagli sulla rottura tra i due dopo la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno rotto definitivamente. I due adesso si vedono soltanto per la bambina. A immortalare il loro incontro è il settimanale “Chi”.

L’argentina, rigorosamente scortata dal fratello Jeremias, esce di casa in tenuta sportiva insieme ai bambini per incontrare il papà di Luna Marì. Una storia nata e sepolta in pochissimo tempo quella della showgirl con l’hairstylist dei vip. All’incontro non manca anche il primo figlio, Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e la crisi con Antonino Spinalbese: si vedono solo per Luna Marì

Restano ancora sconosciuti i motivi della crisi. I due si sono allontanati da un bel po’ e la prova sono i social. Sia Belen che Antonino utilizzano Instagram per scrivere messaggi criptici e nostalgici. Intano l’argentina trascorre le sue giornate ad accudire i figli. E’ una delle poche donne dello spettacolo a non avere una puericultrice, ma ha accanto la sua famiglia d’origine. I rapporti tra Belen e l’ex compagno resterebbero comunque buoni.