De Luca riprende il lanciafiamme e attacca i no vax: "Lockdown solo per loro? È il minimo" De Luca sui no vax. "Una massa di squinternati". Le parole del Presidente della Regione Campania su chi ha deciso di non vaccinarsi Politica 17 Novembre 2021

“Il lockdown per i non vaccinati sarebbe il minimo per quello che mi riguarda“. Cosi’ il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, si accoda ai colleghi di altre Regioni che chiedono misure differenziate per chi non si è sottoposto alla vaccinazione anticovid in caso di risalita dei contagi.

“Cominciamo a capire qual e’ la ricaduta degli effetti di irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica quella che si chiama nei paesi civili irresponsabilità – aggiunge, a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale per i lavori pubblici – mi auguro che tutti di fronte alla quarta ondata sentano il dovere di tutelare la solute dei cittadini, che appartiene a tutti“.

De Luca sui no vax

E conclude perentorio: “Chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi ha dato prova di responsabilità vaccinandosi“.