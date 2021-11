0 Facebook Operazione Margherita Due, note pizzerie ingannavano i clienti: denunciati i titolari Cronaca 16 Novembre 2021 12:45 Di redazione 1'

Spacciavano prodotti alimentari normali per beni Dop, ovvero a denominazione di origine protetta. Sono 13 le note pizzerie finite nel mirino dei Carabinieri dei Rac nell’operazione nominata “Margherita due” che ha interessato le città di Napoli, Caserta e Roma.

Operazione Margherita due

Si tratta di rinomate pizzerie ‘gourmet’ i cui titolari sono stati denunciati per frode in commercio e colpiti da sanzioni per un totale di 12.000 euro. Durante le ispezioni alle diverse imprese di ristorazione, i militari della sezione Tutela Agroalimentare hanno genericamente riscontrato che, seppur dichiarato nei menù l’impiego di prodotti Dop, nella preparazione delle varie tipologie di pizze, venivano utilizzati in realtà prodotti non iscritti al circuito tutelato.

Tra le varie pizzerie, il titolare di un noto locale è stato anche denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive perché aveva utilizzato alimenti scaduti. Inoltre sono state accertate irregolarità sulla rintracciabilità, che hanno portato al sequestro di 23 kg di prodotti agroalimentari vari e ad elevare sanzioni per diverse migliaia di euro.