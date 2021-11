0 Facebook Va a fare jogging e muore, addio al dipendente comunale Antonio Andreozzi Cronaca 16 Novembre 2021 15:39 Di redazione 2'

Villa Literno piange Antonio Andreozzi, un dipendente comunale di 58 anni molto conosciuto. Era uscito per andare a correre, come gli piaceva fare abitualmente, quando è stato colto da un malore, si è accasciato al suolo ed è morto.

Dolore a Villa Literno per la scomparsa di Antonio Andreozzi

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il 58enne aveva mansioni come Lsu, gli amici lo ricordano come un uomo sempre sorridente e un marito attento e premuroso.

La notizia della morte di Antonio Andreozzi è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano il dipendente comunale. Tanti i messaggi di cordoglio, l’associazione Litnernum Domitia Running ha ricordato l’amico scomparso: “Impossibile colmare un dolore e un vuoto così grande con le parole. Con te è volato via un pezzo della Liternum Domitia Running, ma il ricordo della tua anima meravigliosa, gentile e allegra rimarrà sempre vivo nei nostri cuori. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Andreozzi per la perdita del caro Antonio”.