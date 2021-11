0 Facebook Napoli, travolto e ucciso dal treno della metro: le immagini dalla stazione ‘4 Giornate’ Investito dal treno della metro. La tragedia avvenuta lo scorso ottobre. La vittima ancora non identificata. Il video virale sui social Cronaca 16 Novembre 2021 08:21 Di redazione 2'

Pare che non sia stata ancora identificata la vittima deceduta a causa di un incidente avvenuto lo scorso ottobre presso la stazione della metropolitana ‘4 Giornate‘ al Vomero. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Non è stato esclusa l’ipotesi del suicidio. Ieri sera, sui social, è diventato virale il video che ha mostrato quelle tragiche immagini.

Una folla di persone fatte scendere dal convoglio e ferme sul binario. Giovani armati di smartphone pronti a riprendere la scena. Altri in ginocchio che hanno provato a confortare la vittima. Altri ancora che hanno chiesto aiuto e fatto scattare l’allarme: “Sta qua sotto. Non ti preoccupare ti facciamo uscire da la sotto. Vi prego non vi muovete!“. Sono alcune delle frasi che si sentono dal drammatico filmato.

Il video, pubblicato su TikTok, è diventato suo malgrado protagonista del web. La vittima aveva 38 anni. Dopo l’incidente è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli. L’arrivo in codice rosso al pronto soccorso e poco dopo il decesso: le sue condizioni erano già disperate. Inutile il tentativo del conducente della metro di rallentare l’andatura del treno per evitare l’impatto rivelatosi poi fatale.

