Corre nudo per strada, ai carabinieri spiega: "E' arrivato prima il marito della mia amante" News 16 Novembre 2021

Uomo gira nudo in strada e chiede aiuto in un negozio. E’ accaduto nelle strade di Bolzano, dove un signore è stato visto mentre correva nel centro senza alcun indumento addosso. Sembrava la scena di un film e invece è accaduto davvero. Pare che fosse in fuga perché era in casa di una donna quando è arrivato a sorpresa il marito.

Uomo corre nudo per le vie del centro di Bolzano

L’uomo è poi entrato all’interno di un negozio per chiedere aiuto, i gestori hanno subito chiamato i carabinieri. Il signore ai militari ha spiegato di essere stato costretto a scappare, poiché era in casa della sua amante quando il marito è arrivato prima del tempo.

I carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza e l’hanno poi accompagnato in ospedale. Sconvolte le persone che improvvisamente hanno visto un signore che correva completamente nudo. La storia è diventata in poco tempo virale nei gruppi social legati al territorio.