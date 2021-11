0 Facebook “Meglio che la donna resti a casa a badare alla casa invece di lavorare”, bufera sul tiktoker News 12 Novembre 2021 18:23 Di redazione 2'

E’ diventato virale il video di un personaggio campano di Tik Tok per le affermazioni fatte sulle donne. Il tiktoker, che a giudicare dall’accento potrebbe essere della provincia di Napoli, spiegava per quale motivo a parer suo un’ipotetica moglie o compagna dovrebbe restare a casa e non lavorare.

Video di un tiktoker sulle donne finisce nella bufera

Il filmato è stato ripreso da un utente che ha aggiunto un commento in sovrimpressione: “Il medioevo in pochi secondi”. E le parole del protagonista del filmato potrebbero rimandare proprio a quel periodo storico. Il tiktoker spiega quanto gli costerebbe una domestica che badi a una casa e una baby sitter che si occupi dei figli, elencando le spese per poi arrivare a dire che a detta sua le donne dovrebbero restare a casa, senza lavorare.

“Allora io devo pagare una domestica che viene a casa mia 1000 euro al mese per farmi preparare il pranzo, per far pulire casa, poi devo avere una baby sitter per i miei figli e siamo sui 1500 al mese solo perché mia moglie o la mia compagna deve andare a lavorare per 1000/1200 euro al mese perché ha bisogno della sua indipendenza. Io penso che secondo me è controproducente. E’ meglio che la donna stia a casa, faccia la donna di casa, cresca i bimbi e abbia cura del proprio marito, cosa che le donne di oggi secondo me non fanno più”, queste le parole del tiktoker.

Parole che hanno scatenato gli utenti, in tanti hanno fatto notare al personaggio di Tik Tok che appunto non siamo nel Medioevo, che i tempi sono cambiati e oggi ci troviamo nel 2021. Dove purtroppo ci si batte ancora per la parità dei sessi ma per fortuna passi in avanti ne sono stati fatti e le sue parole annienterebbero proprio questo progresso.

Il video