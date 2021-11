0 Facebook Bimbo di 5 mesi muore per virus sinciziale, il piccolo Giuseppe “non ha retto all’intubazione” Cronaca 9 Novembre 2021 08:49 Di redazione 2'

E’ morto in meno di 48 ore il piccolo Giuseppe, il bambino di 5 mesi deceduto nell’ospedale di Castellamare di Stabia a causa del virus respiratorio sinciziale. Una patologia respiratoria che colpisce i più piccoli e per cui non ci sono cure ma solo terapie di supporto.

Il piccolo è deceduto nella mattinata di lunedì, era stato disposto il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli ma il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Nel reparto di Neonatologia ci sono altri cinque i neonati con lo stesso virus, hanno tutti massimo 30 giorni. Situazione critica anche presso il noscomio pediatrico di Napoli.

Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma del bambino. Dall’ospedale San Leonardo di Castellammare, con una nota, la Direzione Sanitaria spiega cosa è accaduto al neonato: “Il piccolo paziente era giunto il 6 novembre scorso con una grave dispnea e gravi problemi respiratori. La malattia ha avuto una evoluzione rapida negativa e si stava preparando il suo trasferimento all’ospedale Santobono, con un’anestesista come accompagnatore. E’ stato intubato, ma non ha retto alla manovra di intubazione. E’ morto subito dopo”.