Spettacolo 10 Novembre 2021

Mimmo Dany decide di cambiare look e recarsi in Turchia per il trapianto di capelli. E’ lo stesso cantante a dare la notizia pubblicando sui social diversi video della sua avventura.

In uno dei filmati pubblicati sul profilo Tik Tok, l’artista si trova in aereo e dà vita a una vera e propria gag con un assistente di volo. Sul velivolo il molleggiato ha chiesto all’assistente se lo conoscesse e, dopo aver ricevuto conferme, ha commentato: “Anche i turchesi mi conoscono”. Un siparietto molto simpatico che ha fatto subito il giro del web.

Trapianto capelli in Turchia: perché Mimmo Dany ha scelto il paese?

Sono sempre più numerose le persone che si rivolgono alla Turchia per il trapianto dei capelli. Il motivo è sicuramente in primis economico. In Italia infatti ci sono cliniche che offrono soluzioni idonee un po’ a tutti, ma i prezzi sono proibitivi e per questo aumenta la richiesta di specialisti nel paese turco.

La Turchia è ormai considerata la mecca dei trapianti dei capelli. Ci sono tantissime cliniche di alto livello, con standard igienico-sanitari elevati e professionisti altamente qualificati. Ma come mai i prezzi sono più bassi? Le motivazioni non sono legate alla qualità. In Turchia infatti innanzitutto c’è la lira turca che ha un potere economico inferiore rispetto all’euro e poi gli stipendi e i costi medici sono più bassi che in Italia. Un altro motivo fondamentale è proprio la nascita costante di cliniche che si occupano di adoperare questa pratica e che hanno pertanto condotto a prezzi concorrenziali.