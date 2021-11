0 Facebook Il gesto di Nino D’Angelo a ‘I soliti ignoti’ che ha emozionato tutti: “Sento una grande responsabilità” Il gesto di Nino D'Angelo a 'I soliti ignoti'. L'artista napoletano è sempre disponibile quando si tratta di beneficenza. È accaduto anche su Rai1 Spettacolo 10 Novembre 2021 14:11 Di redazione 2'

Nino D’Angelo non solo Maestro di musica ma anche di beneficenza. L’artista napoletano è stato ospite della trasmissione ‘I Soliti Ignoti‘, show della Rai. Il musicista e cantante è stato protagonista di un simpatico siparietto che ha scatenato commozione ed emozione tra i fan.

Il gesto di Nino D’Angelo a ‘I soliti ignoti’

“Non sono un grande giocatore, mi sento addosso la responsabilità di chi gioca con soldi che non sono i suoi“, queste le parole dette in televisione dall’artista napoletano e che ha emozionato tutti i suoi fan.

Il gesto di Nino D’Angelo a ‘I soliti ignoti’: il post su Facebook

“Stasera a ‘I soliti ignoti’, su Raiuno, gareggiava Nino D’Angelo, artista che ho conosciuto, intervistato ed incontrato tante volte tanto da diventare amici. Qualche anno fà eravamo sullo stesso palco del capodanno di Palermo. Di lui mi ha sempre colpito la Sua storia, la grande umanità con cui si relaziona con i suoi fan e la Sua grande conoscenza musicale.

Stasera giocava per donare in beneficienza, in un passaggio, imbarazzato dalla richiesta se dimezzare o raddoppiare, risponde: “non sono un grande giocatore, mi sento addosso la responsabilità di chi gioca con soldi che non sono i suoi”. Chapeau. Evviva. Ps. Ha vinto 14.400 euro donati al Bambin Gesù“.