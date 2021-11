0 Facebook Volla, ladri asportano la cassa automatica di una banca con una ruspa e fuggono Volla 9 Novembre 2021 09:09 Di redazione 1'

“Originale” rapina in banca nella notte. Intorno alle 04 un gruppo di malviventi ha asportato con l’utilizzo di una ruspa una cassa continua all’interno di un istituto bancario. E’ accaduto in via Rossi, a Volla.

Furto in banca nella notte a Volla

I malviventi, un gruppo di ignoti, è poi riuscito a fuggire, lasciando lì la ruspa. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica di quanto accaduto.

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per cercare di risalire alla ‘banda della ruspa’. E’ ancora da quantificare l’entità del furto e dunque la somma di denaro che i ladri sono riusciti a portar via. Tante le segnalazioni nei gruppi legati al territorio da parte di chi si è chiesto cosa fosse accaduto in via Rossi.