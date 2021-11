0 Facebook Arriva il Bonus Spesa da 1200 euro per tutti: come fare la domanda Politica 5 Novembre 2021 15:37 Di redazione 1'

Arriva il bonus spesa da 1200 euro per tutti i cittadini. E’ una misura del Decreto sostegni bis che permette alle famiglie in difficoltà di beneficiare di forme di sostegno pubblico. Il rinnovo arriva in un periodo davvero ottimo per i consumatori: quello che precede il Natale.

Bonus Spesa: 300 euro mensili, come fare domanda

Il Comune potrà erogare questi soldi attraverso il bonus spesa. La risorsa finanziaria per ogni comune dipende da due fattori: indice di povertà e numero abitanti. La domanda dovrà essere presentata entro novembre ed è sempre in base all’ISEE del nucleo familiare. Si aggira attorno ai 300 euro mensili.

I bonus spesa possono essere spesi esclusivamente per comprare generi alimentari di prima necessità e farmaci.