Notte di fuoco a Napoli, 9 colpi contro un'automobile e 5 contro un negozio

Auto crivellata di colpi d’arma da fuoco a Napoli. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri della stazione Stella sono intervenuti questa domenica pomeriggio, alle 14.30, per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco verso una vettura parcheggiata in via Battistello Caracciolo, all’altezza del civico 22.

Colpi d’arma da fuoco contro una vettura in via Battistello

Si tratta di una Mercedes in uso a un cittadino di origini cinesi, incensurato, titolare di un’attività commerciale lungo la stessa strada. La vettura è stata colpita da 9 proiettili. Successivamente sono stati rilevati altri 5 fori di proiettili verosimilmente esplosi contro il negozio della vittima.

Per fortuna non si registra nessun ferito. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare cosa sia accaduto e identificare il responsabile.