Chiesti quattro anni per Gigi D'Alessio, il cantante napoletano sceglie il silenzio Spettacolo 5 Novembre 2021

La Procura di Roma ha chiesto una condanna di quattro anni per Gigi D’Alessio nell’ambito di un processo che lo vede coinvolto per reati fiscali. Procedimento partito da un’inchiesta dei pm per una presunta evasione di fiscale di circa 1,7 milioni di euro tra Ires e Iva non versata.

Perché sono stati chiesti 4 anni per Gigi D’Alessio

Nel processo oltre a Gigi D’Alessio sono coinvolte altre quattro persone, un socio e tre legali rappresentanti che avrebbero operato della Ggd Productions srl, società riconducibile al cantante. L’accusa, risalente al 2010, è di occultamento delle scritture contabili. L’udienza è fissata per il prossimo 9 novembre. La notizia di questa richiesta di condanna per il cantante napoletano è diventata in poco tempo virale.

In tanti i aspettavano una reazione di Gigi D’Alessio, poche parole di commento. Per ora, però, il cantante napoletano pare abbia preferito il silenzio. Nonostante abbia condiviso diverse storie su Instagram, nulla ha qualche collegamento alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Soltanto frame di pubblicazioni fatte dai suoi fan, cosa che pubblica praticamente ogni giorno.

Del resto non c’è sta stupirsi, D’Alessio da sempre cerca di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata, in più in attesa della sentenza i suoi stessi legali potrebbero avergli suggerito di scegliere la via del silenzio.