Dolore a Sant'Eustachio, muore Sergio Serritiello: titolare di uno storico bar tabacchi Cronaca 4 Novembre 2021 17:52 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Sant’Eustachio, comune in provincia di Salerno. E’ deceduto Sergio Serritiello, titolare di uno storico bar tabacchi. L’uomo era molto conosciuto nel suo paese, sembrerebbe che abbia accusato un malore all’interno del suo locale.

Sant’Eustachio piange Sergio Serritiello

Con lui c’era il figlio che ha immediatamente urlato per chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Presente nel bar al momento della tragedia anche la figlia, Serritiello è morto davanti ai suoi occhi.

Pare che Sergio avesse accusato un malore già il giorno prima, nonostante tutto non aveva rinunciato ad andare a lavorare e come ogni mattina aveva aperto il suo bar, punto di riferimento per i cittadini. La notizia della scomparsa di Serritiello ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano.