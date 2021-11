0 Facebook Dolore a Marano, giovane studentessa muore a 21 anni: un malore improvviso Cronaca 4 Novembre 2021 08:02 Di redazione 1'

Dolore a Marano, in provincia di Napoli, dove si è spenta Gioia La Marca. L a giovane studentessa di 21 anni studiava ak liceo Carlo Levi di via Falcone.

Dolore a Marano, morta Gioia la Marca

Qualche giorno fa aveva accusato o un malore ed era stata condotta in ospedale, le sue condizioni erano gravi. Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare. Come riporta il Mattino, sarebbe stata un‘encefalite fulminante a toglierle la vita.

I funerali di gioia saranno celebrati oggi alle ore 16 nella chiesa del santo patrono della città. Sui social tantissimi messaggi per la giovanissima, morta ieri in ospedale. Dolore e incredulità tra amici, parenti e conoscenti.