Napoli, il gesto della madre per la figlia. Le dona un rene: "Un atto d'amore"

Una storia d’amore, a 360 gradi, quella di Filomena e di sua figlia Fortuna che ha come sfondo la sala operatoria del Policlinico della Federico II di Napoli ovvero l’unica realtà regionale con un programma attivo di donazione del rene da un vivente con prelievo robotico.

Il gesto della madre per la figlia

“Sona nata per la seconda volta” spiega la figlia, una studentessa universitaria di 27 anni, che questa mattina, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, ha ricevuto in dono, dalla madre Filomena, 55enne, il regalo più grande: un nuovo rene che permetterà alla giovane di continuare a vivere. Solo dieci giorni fa le due donne erano entrate insieme, mano per mano, nella sala operatoria, ed oggi possono così festeggiare, ancora una volta insieme, questo regalo che ha il sapore della rinascita.

“Un atto d’amore – lo hanno definito i sanitari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II che hanno seguito l’intervento – che incontra le tecnologie innovative dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica, mininvasiva e robotica clinica diretta dal Prof. Roberto Troisi che da qualche mese guida anche l’Unità di Chirurgia generale e dei trapianti di rene del Policlinico Federico II”.

“Eccellenze professionali – chiarisce invece ilDirettore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Anna Iervolino – ed avanguardia tecnologica qualificano oggi il nostro Policlinico quale unica realtà regionale con un programma attivo di donazione di rene da vivente con prelievo robotico. Ciò significa che i cittadini non dovranno più guardare fuori Regione per trovare trattamenti tecnologicamente innovativi”.