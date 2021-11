0 Facebook Allerta arancione ma le scuole a Napoli restano aperte, è subito ironia sui social: “De Magistris ci manchi” News 3 Novembre 2021 13:46 Di redazione 2'

La Protezione civile ha diramato per questo mercoledì un’allerta meteo di colore arancione per Napoli e altri comuni dell’hinterland ma Gaetano Manfredi ha deciso di non chiudere le scuole nel capoluogo partenopeo. Il primo cittadino, a differenza del suo predecessore spesso criticato per essere ‘di manica larga’ con le chiusure delle scuole nei giorni di avverse condizioni meteo, ha voluto garantire il diritto allo studio agli studenti.

Scuole aperte a Napoli nonostante l’allerta meteo, scoppia l’ironia sui social

Non sono stati della stessa idea molti colleghi dei comuni nel Napoletano che invece hanno preferito predisporre per questo mercoledì la chiusura delle scuole. Ma il sindaco di Napoli è stato ‘intransigente’ e non si è lasciato intimorire dalle previsioni. E’ bastato poco perché scoppiasse l’ironia sui social, già dopo la notizia dell’allerta meteo arancione in molti si erano ironicamente cominciati a chiedere quale sarebbe stata la decisione di Manfredi. “Il vero quesito del giorno è, con l’allerta meteo il nuovo sindaco chiuderà le scuole?”, queste e altre le domande iniziate a circolare nei vari gruppi.

Dopo la conferma che Manfredi avrebbe lasciato le scuole aperte, invece, è partito un tam tam social tra gli studenti. Da meme a video, in tanti rimpiangono oggi Luigi De Magistris, perché ‘costretti’ ad andare a scuola. “De Magistris ci manchi”, “Gigino dove sei“, questi e tanti altri i messaggi che sono iniziati a circolare nelle chat dei ragazzi napoletani. Intanto per il maltempo che si è abbattuto su Napoli questo mercoledì si stanno registrando numerosi disagi e danni, oltre al traffico e agli allagamenti, ci sono state diverse cadute di alberi.