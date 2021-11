0 Facebook Dal Nord viene a rubare a Napoli: nei guai un 28enne Cronaca 2 Novembre 2021 16:47 Di Alessio Liberini 1'

Quasi novecento chilometri di viaggio, quelli che separano Bergamo da Napoli, per tentare una rapina. E’ successo la scorsa mattina nel quartiere Arenella quando in piazza dell’Immacolata gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti, su disposizione della Centrale Operativa, per bloccare un malvivente di 28 anni residente nella città lombarda.

Tutto era partito da una segnalazione, effettuata da un residente, per una “lite in strada”. Gli agenti, appena arrivati sul posto, sono stati così avvicinati da una persona in evidente stato di agitazione che raccontava di essere stata vittima di un tentativo di rapina da parte di un uomo che l’aveva aggredita per sottrargli 5 euro. L’uomo, il 28enne bergamasco, è stato successivamente bloccato dai poliziotti nelle vicinanze di un’attività commerciale presente in piazza.