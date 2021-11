0 Facebook Tragedia nelle Marche, malore mentre guarda partita in tv: Marco muore a a 29 anni Cronaca 2 Novembre 2021 13:18 Di redazione 2'

Choc e dolore nelle Marche dove un giovane 29enne, Marco Staffolani, è rimasto stroncato da un infarto dopo aver avvertito un malore mentre guardava la partita Roma-Milan. Il drammatico evento si è consumato nella notte tra domenica ( 31 ottobre) e lunedì ( 1 novembre) quando il giovane, che si trovava a casa di amici per vedere la partita di campionato in compagnia nel comune di Montecassiano, in provincia di Macerata, è stato colpito da un’infarto. La vittima avrebbe festeggiato il suo 30esimo compleanno il prossimo 11 novembre. Vani i soccorsi repentini del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare il giovane, come riporta il Corriere Adriatico.

Il dolore della fidanzata di Marco Staffolani

“Sei stato e sarai per sempre l’amore della mia vita! Ti amo” scrive sui social la fidanzata, Veronica Gironelli, con cui Marco conviveva nel vicino comune di Camerino.

Il giovane si sarebbe sentito male poco dopo la fine dell’incontro calcistico facendo allertare immediatamente i presenti che avrebbero chiamato immediatamente i soccorsi, forse resesi conto, già da subito, della gravità del malore improvviso. Sul posto è intervenuta così rapidamente un ambulanza dei sanitari del 118 che però non ha potuto rianimare il giovane. Dopo aver costatato il decesso la salma è stata, invece, trasportata all’obitorio dell’ospedale di Macerata in attesa che venga effettuata l’autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria che in queste ore segue il caso.

“Una drammatica notizia che colpisce la nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Marco Staffolani e ai suoi cari” ha commentato, invece , il sindaco della cittadina marchigiana Leonardo Catena, appena appresa la tragica notizia.