Sara Castigliola muore a 32 anni dopo il parto, avviata indagine
News 31 Ottobre 2021 09:25

Sara Castigliola, 32 anni, è morta presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno a Ischia. Ha partorito , con cesareo, il primo figlio e un’emorragia l’avrebbe uccisa.

L’Asl Napoli 2 Nord ha avviato le indagini per accurate le cause del cesso. Pare che la donna abbia avuto un’emorragia poche ore dopo il parto. Il personale medico ha soccorso la 32enne in fretta e condotta in Rianimazione, ma la donna è morta. Pare che durante il parte non vi siano stati errori e complicazioni.

La cartella clinica è stata sequestrata dai carabinieri. La salma della ragazza è stata sottoposta a sequestro in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che probabilmente procederà con l’autopsia.