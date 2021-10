0 Facebook Napoli, tragedia in casa, divampa un incendio in casa: muore una donna News 31 Ottobre 2021 10:21 Di redazione 1'

Tragedia a Napoli nel quartiere Arenella dove una donna, Assunta Vivard, è morta in un incendio divampato in casa.

Incendio Vomero morta donna

La vittima, una signora anziana, era sola in casa. Aveva 78 anni, abitava in un condominio di via Domenico Fontana 150.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 4 per cause ancora da accertare. Con lei sono morti anche i due gatti che vivevano insieme all’anziana. Sul posto hanno agito i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.