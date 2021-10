Allerta meteo gialla dalle 18 e fino a domattina: l’avviso della Protezione civile

La Protezione Civile ha diramato allerta meno di colore giallo dalle 18 alle 9 di domai.

Riguarda le zone 1 e 3, ovvero Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; e Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.Si prevedono precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio.

A questo quadro meteo è associato – spiega la Protezione civile – “un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come: ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.