Rita De Crescenzo arriva a Milano, lite in treno con l'hostess per le bambine: "Una scostumata" Spettacolo 30 Ottobre 2021

Rita De Crescenzo, come possiamo vedere da Tik Tok, si trova a Milano in queste ora. La nota influencer ha litigato con un’hostess sul treno, come lei stessa ha dichiarato. Il motivo? Pare che quest’ultima sia stata scostumata, come sostiene la Tiktoker.

Rita De Crescenzo arriva a Milano

A sentire dai suoi filmati la De Crescenzo ha litigato perché delle bambine che erano con lei e si stavano comportando male sul treno. Arriva a Milano poi la donna ha raccontato tutto quello che è successo. Ma cosa ci fa Rita a Milano?

Pare. proprio che la Tiktoker sia andata lì per lavoro.