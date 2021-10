0 Facebook Come è morto Rossano Rubicondi, il quarto marito di Ivana Trump Spettacolo 29 Ottobre 2021 21:51 Di redazione 1'

La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto il mondo dello spettacolo, a darla é stata Simona Ventura sua storica amica.

Com’è morto Rossano Rubicondi

In tanti si stanno domandando come sia morto Rossano Rubicondi, ma ancora non si hanno notizie sulle cause del decesso. Secondo quanto riportato dal collega Roberto Alessi, il 49enne sarebbe morto a causa di un tumore alla pelle, un melanoma.

In tanti lo ricordano per la partecipazione all’Isola dei Famosi per il suo flirt con Belen Rodriguez. Più recente la sua presenza a Ballando con le Stelle, lo show man era molto apprezzato dal pubblico femminile.