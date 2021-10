0 Facebook Ucciso lo chef Alessio Madeddu, aveva partecipato a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese Cronaca 28 Ottobre 2021 13:09 Di redazione 1'

Lo chef Alessio Madeddu è stato ucciso a colpi di accetta. Il 51enne, noto per aver partecipato al programma 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, è stato trovato senza vita all’esterno del suo locale a Pordo Budello, nel sud della Sardegna.

Alessio Madeddu ucciso davanti al suo locale

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, supportati anche dal nucleo della Scientifica.

Madeddu era già balzato agli onori della cronaca per aver aggredito i carabinieri con una ruspa nel novembre del 2020. Era stato fermato per un controllo quando ha provato a travolgere i militari. In corso le indagini sull’omicidio per risalire al responsabile.