Poliziotto eroe del giorno si prende cura del figlio di una donna maltrattata: "Anche io sono genitore" Cronaca 28 Ottobre 2021 13:19 Di redazione

E’ diventata virale la foto di un poliziotto con un neonato in braccio. Dietro lo scatto una storia di violenza, emersa grazie al contributo della comunità. Una donna in casa costretta a subire violenza domestica, salvata dalle forze dell’ordine allertate da un semplice passante.

Così, a Bologna, un uomo nota una donna sanguinante con in braccio un neonato, prima esce da una macchina e poi ci entra di nuovo, memorizza il numero di targa, chiama la polizia e così facendo forse salva la vita di una persona. I poliziotti infatti attraverso il numero di targa riescono a risalire alla donna, si fiondano nella sua abitazione. Ad aprire la porta un uomo di 41 anni, con precedenti per lesioni, spaccio e guida in stato di ebrezza; fa resistenza ma i poliziotti sentono i lamenti della compagna ed entrano: è ancora lì con il volto tumefatto e il bambino in braccio.

Il bimbo tra le braccia dell’agente Vincenzo: chi è?

Alle forze dell’ordine, che l’hanno accompagnata in ospedale, ha raccontato di una lite nata per motivi di gelosia da cui sarebbe scaturito uno schiaffo al naso che l’avrebbe fatta sanguinare. L’uomo è stato denunciato per lesioni e resistenza al pubblico ufficiale e per lui sono scattate le procedure previste per il codice rosso. A prendersi cura del bambino un agente, Vincenzo, divenuto eroe del giorno attraverso lo scatto diventato virale. In meno di tre ore la foto ha raccolto 9mila like sulla pagina Instagram della Polizia di Stato. Un’immagine che racconta tenerezza e protezione, come dichiara l’agente:

“Sono genitore anche io, ho preso in braccio il bimbo per tranquillizzarlo e per non farlo piangere mentre la mamma era lontana da lui”.

I messaggi sotto al post sono tutti dolcissimi. In tanti si inteneriscono per lo scatto diventato virale.