Romina Power si è confessata in una lunga intervista al programma Verissimo, la cantante ha parlato del suo primo amore e del dolore provato a causa della perdita dell’amata sorella. Nell’immaginario collettivo tutti hanno sempre creduto che fosse stato Al Bano il primo a farle battere il cuore e invece non è stato così.

Romina Power e l’amore prima di Al Bano

Prima del cantante di Cellino San Marco c’è stato Stash con cui la Power racconta di aver vissuto “un momento magico”. Non si è spinta troppo oltre a raccontare delle relazioni avute dopo Al Bano: “Quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca così. Adesso mi viene in mente una cosa che mi diceva sempre mia nonna anche se non so se è il caso di dirla ‘Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale’. Eh si…erano i vecchi detti”.

Romina ha poi svelato un altro retroscena sulla sua relazione con Al Bano, che all’epoca fece sognare i loro tantissimi fan: ““Mia madre per tutta la vita l’ha criticato. Solo quando le ho detto che ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio in quel momento si stava affezionando a lui”.