0 Facebook Gelo tra Al Bano e Romina Power, le parole di lui: “Non so niente, non la sento” Spettacolo 29 Settembre 2021 08:04 Di redazione 2'

Sembrerebbe che i rapporti tra Al Bano e Romina Power siano davvero molto tesi. A confermarlo ci sarebbero alcune risposte date dal cantante di Cellino San Marco in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.

Gelo tra Romina Power ed Al Bano

Quando la padrona di casa gli ha chiesto se Romina fosse felice dell’arrivo del terzo nipotino – Cristel Carrisi aspetta dal marito il terzo figlio – il cantante ha risposto: “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. Parole queste che lascerebbero intendere una spaccatura tra i due. In tanti si sono chiesti come sia possibile che non si siano sentiti per una notizia tanto importante.

La Toffanin ha poi domandato ad Al Bano se lui e l’ex moglie andassero a trovare la figlia Cristel in Croazia, la ragazza vive a Zagabria con il marito milionario. Anche qui la risposta è stata piuttosto incerta: “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”.

Perché Al Bano e Romina Power hanno litigato

Ma qual è il motivo della presunta lite tra Al Bano e Romina Power? Secondo il settimanale Nuovo il cantante non vorrebbe più interferenze nel suo rapporto con Loredana Lecciso e inoltre non avrebbe accolto la richiesta passata dell’ex moglie “di tenere a freno la lingua della compagna“. Richiesta che il cantante di Cellino San Marco non ha accolto, ragion per cui si sarebbe allontanato dalla Power.