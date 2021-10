0 Facebook Scontro tra un’auto e un furgone, madre e figlia muoiono in un incidente: Giada aveva 13 anni e Sabrina 56 Cronaca 26 Ottobre 2021 21:26 Di redazione 1'

Madre e figlia unite in un terribile incidente, sono decedute entrambe in un incidente d’auto. Viaggiavano a bordo della vettura quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, questa si è scontrata contro un furgone. L’impatto è stato fatale per la ragazza, Giada Cantoia 13 anni, deceduta sul colpo.

Madre e figlia muoiono in un incidente a Cavaglietto

La madre, Sabrina Boscolo 56 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo, troppo gravi i traumi riportati. L’incidente è avvenuto questo martedì mattina intorno alle 7.30 sulla strada Provinciale 21 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Illeso il conducente del furgone che però è sotto choc per quanto avvenuto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità. Sconvolta la comunità di Cavaglietto per questo terribile incidente costato la vita a una madre e alla giovane figlia.