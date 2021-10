0 Facebook Meteo, in arrivo un’onda di freddo e neve su tutta la Campania: le previsioni a Napoli Meteo 25 Ottobre 2021 13:16 Di redazione 1'

Il maltempo e il freddo sono in arrivo anche in Campania. Un ciclone mediterraneo, partito dalla Tunisia, si è spostato al Sud Italia colpendo con forza la Sicilia e spostandosi nelle ultime ore anche in Calabria.

Secondo quanto dichiarano gli esperti di 3bmeteo: “Parte dell’azione ciclonica interesserà anche il resto del Sud con piogge e rovesci soprattutto su Basilicata e Salento, più ai margini Puglia e Campania“.

Previsioni Meteo Napoli

Sono previsti anche fenomeni di neve sulle alture. Nel dettaglio a Napoli si prevedono forti venti a partire da mercoledì 27 ottobre si abbasseranno anche le minime e il cielo sarà nuvoloso. L’allerta venti dei giorni scorsi ha portato alla chiusura dei parchi e dei cimiteri. Per la giornata di domani, martedì 26 ottobre, si prevedono invece piogge.