Dolore a San Marco Evangelista per Marco Martellini, morto 4 giorni dopo il suo compleanno Cronaca 25 Ottobre 2021

E’ deceduto a pochi giorni dal suo compleanno, aveva appena compiuto 21 anni e aveva tutta la vita davanti ma purtroppo ha incontrato un tragico destino. La comunità di San Marco Evangelista piange la scomparsa di Marco Martellini.

Lacrime per la scomparsa di Marco Martellini

Il giovane combatteva da tempo contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e la forza con le quali ha affrontato la malattia, il cuore di Marco ha smesso di battere. Era un anno e mezzo che con coraggio affrontava questa dura battaglia.

Dolore e incredulità nel comune in provincia di Caserta per questa triste notizia. Il ventunenne lascia la madre, la sorella, la fidanzata e tanti familiari ed amici che gli volevano bene e fino all’ultimo hanno sperato in una sua ripresa. I funerali di Marco Martellini si sono tenuti questo lunedì mattina nella chiesa di Santo Spirito a San Marco Evangelista. Tante le persone accorse per dare al ragazzo l’ultimo saluto e stringersi alla famiglia in un momento tanto difficile.