La tenerezza di Gianmaria e Sophie al Grande Fratello: i due si coccolano a letto La tenerezza di Gianmaria e Sophie al Grande Fratello. La coppia immortalata dalle telecamere mentre si baciano e abbracciano Spettacolo 24 Ottobre 2021

Il Grande Fratello Vip è diventato scenario di una nuova possibile relazione amorosa. La coppia protagonista è composta da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. La modella dopo un lungo periodo di corteggiamento e resistenza pare stia cedendo alle avances del giovane napoletano. Così le telecamere del reality show hanno immortalato i due ragazzi insieme a letto.

Gianmaria e Sophie, erano insieme sotto le coperte. Abbracciati con lui che l’ha baciata continuamente cercando anche la bocca della modella. Ma quest’ultima, nonostante non si sia ‘ritirata’, non. ha ceduto completamente e non ha ‘regalato’ un bacio sulle labbra a Gianmaria.